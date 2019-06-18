В Замоскворечье отремонтируют дом XIX века

В Замоскворечье проведут капитальный ремонт трехэтажного дома, построенного по индивидуальному проекту в 1872 году. Работы согласовала Москомэкспертиза, сообщает портал мэра и правительства столицы

Как уточнил глава ведомства Валерий Леонов , "в ходе капитального ремонта будут выполнены отделочные и ремонтные работы, в том числе и полная внутренняя отделка помещений".

Отмечается, что в настоящее время здание XIX века занимает столичный главк Следственного комитета России

В рамках капремонта специалисты утеплят цоколь и чердачные перекрытия, приведут в порядок лестницы и инженерные системы, установят новые двери. Кроме того, полностью обновят кровлю: там появятся защита от молний и противогололедная система. Рабочим также предстоит восстановить кирпичную кладку фасадов дома и заменить стальное покрытие козырька над входом.