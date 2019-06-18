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В Замоскворечье отремонтируют дом XIX века 

Москва24 + ещё 2 2 часа назад
Фото: www.mos.ru
В Замоскворечье проведут капитальный ремонт трехэтажного дома, построенного по индивидуальному проекту в 1872 году. Работы согласовала Москомэкспертиза, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Как уточнил глава ведомства Валерий Леонов, "в ходе капитального ремонта будут выполнены отделочные и ремонтные работы, в том числе и полная внутренняя отделка помещений".
Отмечается, что в настоящее время здание XIX века занимает столичный главк Следственного комитета России.
В рамках капремонта специалисты утеплят цоколь и чердачные перекрытия, приведут в порядок лестницы и инженерные системы, установят новые двери. Кроме того, полностью обновят кровлю: там появятся защита от молний и противогололедная система. Рабочим также предстоит восстановить кирпичную кладку фасадов дома и заменить стальное покрытие козырька над входом.
Ранее глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что реставрация жилого дома Наумовых-Волконских на Пречистенке продолжится после пожара. Он напомнил, что историческому зданию присвоили статус выявленного объекта культурного наследия еще в 2007 году, при этом последние пять лет памятник находился в неудовлетворительном состоянии. В 2016 году по программе льготной аренды "1 рубль за 1 квадратный метр" дом передали компании "Технологии будущего" для проведения реставрации.
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Новости Москвы , Валерий Леонов , Алексей Емельянов , СКР , Правительство Москвы
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