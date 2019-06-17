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Карту московского метро превратили в наколку 

Мослента 46 минут назад
Фото: Сергей Мамонтов
В столичном метро заметили пассажира с необычной татуировкой на ноге. Об этом сообщает Telegram-канал «Метро Москвы».
На снимке видна нога мужчины, на которой изображена карта городского метрополитена. Там изображены основные линии метро, но не отображено МЦК.
Telegram
В середине мая компания «Яндекс» показала, как могла бы выглядеть схема московского метро, если бы вместо названия станций там были указаны центры притяжения — музеи, театры, концертные площадки и магазины.
Например, «Октябрьская» стала «Парком Горького», «Сухаревская» — «Склифом», а «Полянка» — «Квартирой 44».
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