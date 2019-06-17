На Калужском шоссе построят 400-метровую эстакаду

Москомархитектура утвердила проект съезда 400-метровой эстакады с Калужского шоссе в посёлок Коммунарка. Об этом сообщает портал Стройкомлекса Москвы.

«Мэр Сергей Собянин поручил открыть эту дорогу уже в 2019 году. Сейчас она находится в стадии активной реализации. Этот съезд улучшит проницаемость всей территории и поможет новой трассе не оставаться изолированной», — сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Отметим, что через Коммунарку пройдет магистраль МКАД-Коммунарка-Аэропорт Остафьево длиной 54,5 км. Новая трасса свяжет поселения Сосенское, Воскресенское, Десеновское и Рязановское в Новой Москве.