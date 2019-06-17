Самую востребованную в Москве профессию нашли под землей

Столичные власти назвали самые востребованные профессии в городе. Одной из самых нужных специальностей в настоящее время является машинист электропоезда. Об этом сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, передает телеканал «Москва 24».

«Среди самых востребованных вакансий, которые интересуют москвичей, — машинист, кассир и инспектор службы безопасности», — уточнил он.

Осенью 2018 года Ликсутов говорил о планах запустить в подземке беспилотные вагоны. Такие составы могут пустить по Кольцевой линии, рассматривать эту возможность будут в течение нескольких лет.