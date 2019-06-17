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Самую востребованную в Москве профессию нашли под землей 

Мослента + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Столичные власти назвали самые востребованные профессии в городе. Одной из самых нужных специальностей в настоящее время является машинист электропоезда. Об этом сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, передает телеканал «Москва 24».
«Среди самых востребованных вакансий, которые интересуют москвичей, — машинист, кассир и инспектор службы безопасности», — уточнил он.
Осенью 2018 года Ликсутов говорил о планах запустить в подземке беспилотные вагоны. Такие составы могут пустить по Кольцевой линии, рассматривать эту возможность будут в течение нескольких лет.
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Новости Москвы , Общество , Правительство Москвы , Москва
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