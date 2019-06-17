В Москве начали строить новый мост

На южном дублере Кутузовского проспекта начался монтаж железобетонных балок моста через реку Сетунь.

«Мы приступили к монтажу железобетонных балок моста через реку Сетунь на южном дублере Кутузовского проспекта. В настоящее время развернуты работы на всех ключевых сооружениях первого и второго этапов», — цитирует руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева АГН «Москва».

Уточняется, что общая длина моста в пределах переходных плит составляет 50,66 м. На мосту будут оборудованы по три полосы движения в каждом направлении, переходно-скоростные полосы для съездов и полосы безопасности шириной 1,5 м. Также продолжаются монолитно-бетонные работы на эстакадах съездов.

Напомним, строительство южного дублера Кутузовского проспекта ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина . Планируется, что будет построено около 16 км дорог, включая 8,45 км основного хода дублера, 6,6 км съездов и путепроводов.