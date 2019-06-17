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В Москве начали строить новый мост 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
На южном дублере Кутузовского проспекта начался монтаж железобетонных балок моста через реку Сетунь.
«Мы приступили к монтажу железобетонных балок моста через реку Сетунь на южном дублере Кутузовского проспекта. В настоящее время развернуты работы на всех ключевых сооружениях первого и второго этапов», — цитирует руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева АГН «Москва».
Уточняется, что общая длина моста в пределах переходных плит составляет 50,66 м. На мосту будут оборудованы по три полосы движения в каждом направлении, переходно-скоростные полосы для съездов и полосы безопасности шириной 1,5 м. Также продолжаются монолитно-бетонные работы на эстакадах съездов.
Напомним, строительство южного дублера Кутузовского проспекта ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Планируется, что будет построено около 16 км дорог, включая 8,45 км основного хода дублера, 6,6 км съездов и путепроводов.
Ранее сообщалось, что власти столицы выделили на строительство улично-дорожной сети в 2018–2020 годах более 400 млрд рублей.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Андрей Бочкарев , Правительство Москвы , АГН "Москва" , Москва
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