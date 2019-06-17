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Загруженность дорог Москвы оценивается в пять баллов 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Загруженность дорог Москвы оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районах Дмитровский, Ховрино, Левобережный), на северо-западе (в районе Южное Тушино), на юго-западе (в районах Ясенево, Теплый стан), на юге (в районе Чертаново Южное), на востоке (в районах Метрогородок и Лосиноостровский). На внутренней стороне МКАД затруднения наблюдаются на западе (в районах Кунцево, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино), на юго-западе (в районе Теплый Стан), на юге (в районе Чертаново Южное), юго-востоке (в районе Капотня).
Затруднения в движении отмечаются на Ленинградском, Волоколамском, Пятницком, Новорижском, Рублево-Успенском, Боровском, Минском, Калужском, Можайском, Варшавском, Симферопольском, Новорязанском, Носовихинском, Каширском, Щелковском, Ярославском, Дмитровском, Алтуфьевском шоссе, а также шоссе Энтузиастов и трассе А105.
Движение на Третьем транспортном кольце затруднено от Рижского до Савеловского вокзалов, в районах Беговой, Дорогомилово, Хамовники, Даниловский и Лефортово. На Садовом кольце движение транспорта затруднено в районах Арбат, Замоскворечье, Таганский, Басманный и Мещанский.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом и Малом Каменных мостах, на Пречистенской, Овчинниковской, Серебрянической, Космодамианской набережных, ул. Балчуг, Тверская, Большая Лубянка, а также в Китайгородском и Лубянском проездах.
Согласно данным сервиса, в 10:00 загруженность столичных дорог составит четыре балла.
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