Экотропы появятся на набережной в Капотне

В парке на набережной Москвы-реки, расположенном в столичном районе Капотня, появятся экологические тропы. Пешеходные маршруты организуют вдоль заболоченных территорий, занимающих семь процентов зеленой зоны, рассказали в пресс-службе столичного Департамента капитального ремонта.

Сообщается, что на данный момент участки уже очищены от мусора, специалисты обустраивают вдоль них каркасы маршрута для прогулок.

— В конструкциях экотроп смонтируют архитектурно-художественную подсветку, которая в вечернее время будет светиться мягким и теплым светом и не потревожит представителей фауны. Затем пешеходное пространство экотроп замостят деревянными досками. Здесь также высадят водолюбивые болотные растения, которые характерны для такого ландшафта, — указано в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что всего в парке появится две экотропы, по 800 и 450 метров. Также здесь будут проложены дорожки и тропинки с фонарями и архитектурно-художественной подсветкой, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.