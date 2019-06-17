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Экотропы появятся на набережной в Капотне 

Вечерняя Москва + ещё 8 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В парке на набережной Москвы-реки, расположенном в столичном районе Капотня, появятся экологические тропы. Пешеходные маршруты организуют вдоль заболоченных территорий, занимающих семь процентов зеленой зоны, рассказали в пресс-службе столичного Департамента капитального ремонта.
Сообщается, что на данный момент участки уже очищены от мусора, специалисты обустраивают вдоль них каркасы маршрута для прогулок.
— В конструкциях экотроп смонтируют архитектурно-художественную подсветку, которая в вечернее время будет светиться мягким и теплым светом и не потревожит представителей фауны. Затем пешеходное пространство экотроп замостят деревянными досками. Здесь также высадят водолюбивые болотные растения, которые характерны для такого ландшафта, — указано в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что всего в парке появится две экотропы, по 800 и 450 метров. Также здесь будут проложены дорожки и тропинки с фонарями и архитектурно-художественной подсветкой, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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