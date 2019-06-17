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В Москве открылся конкурс имени Чайковского 

RT на русском + ещё 8 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Большом зале консерватории в Москве состоялось торжественное открытие ХVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского.
На открытии выступили Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева, а также пианист Даниил Трифонов и баритон Ариунбаатар Ганбаатар.
Днём того же дня организаторы и члены жюри конкурса возложили цветы к памятнику П. И. Чайковского у Консерватории.
Конкурс проводится в три тура. Первый продлится с 18 по 20 июня, второй — с 21 по 22 июня, третий — с 25 по 27 июня. Мероприятия в рамках события будут проходить в Москве и Санкт-Петербурге.
Церемония награждения и гала-концерт лауреатов состоится в концертном зале «Зарядье» в Москве. Днём позднее гала-концерт можно будет увидеть на новой сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге.
В этом году в конкурсе принимают участие 228 музыкантов из 36 стран.
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Новости Москвы , Валерий Гергиев , Ариунбаатар Ганбаатар , Даниил Трифонов , Москва
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