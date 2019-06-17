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В Москве планируют благоустроить более 160 парков и скверов по программе «Мой район» 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В российской столице собираются благоустроить более 160 парков и скверов по программе «Мой район», сообщает сайт «Москва 24».
«В этом году мы сконцентрировались на спальных районах. В этом году делаем 160 парков, скверов. И что нам требуется сделать? Мы в этом году должны выработать концепцию развития района», — заявил мэр Сергей Собянин.
В рамках программы «Мой район» городские власти приведут в порядок скверы, парки, бульвары и другие места в жилых районах. Продолжается благоустройство дворов и школьных территорий, ремонтируются библиотеки, культурные центры и поликлиники, добавил мэр.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде планируют благоустроить остров Канта.
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Новости Москвы , ЖКХ , Сергей Собянин , Москва
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