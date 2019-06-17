В Москве планируют благоустроить более 160 парков и скверов по программе «Мой район»

российской столице собираются благоустроить более 160 парков и скверов по программе «Мой район», сообщает сайт «Москва 24». «В этом году мы сконцентрировались на спальных районах. В этом году делаем 160 парков, скверов. И что нам требуется сделать? Мы в этом году должны выработать концепцию развития района», — заявил мэр Сергей Собянин. В рамках программы «Мой район» городские власти приведут в порядок скверы, парки, бульвары и другие места в жилых районах. Продолжается благоустройство дворов и школьных территорий, ремонтируются библиотеки, культурные центры и поликлиники, добавил мэр. Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде планируют благоустроить остров Канта.