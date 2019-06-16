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Собянин поздравил медработников с праздником 

Москва24 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.
Он напомнил, что в столице работают больше 120 тысяч врачей, медсестер и фельдшеров. "За последние годы вы многое сделали, чтобы повысить качество жизни горожан. Будем дальше развивать здравоохранение и заботиться о вас", — написал мэр в микроблоге в Twitter.
Он признался, что всегда следит за успехами московских врачей. "Один из примеров — кардиохирург Михаил Абрамян. В 2018 он руководил первой в мире операцией эндопротезирования у ребенка с разрывом аорты после ДТП", — рассказал Собянин.
Он отметил, что врач ежегодно делает до 250 операций на сердце и магистральных сосудах младенцев.
В преддверии праздника мэр вручил столичным врачам премии города Москвы и благодарственные письма. Премии "Легенда века" был удостоен Леонид Рошаль за выдающийся вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю работу по оказанию неотложной хирургической помощи детям, а также плодотворную общественную деятельности.
Представители десяти медицинских организаций стали лауреатами премии города Москвы в области медицины за 2019 год. Их присуждают ежегодно за наиболее эффективные, новаторские и оригинальные работы врачей, ученых-медиков и организаторов здравоохранения. Сейчас размер денежной выплаты лауреатам премии составляет миллион рублей на каждый коллектив.
С 2002 года награду получили более 500 врачей. В этом году соискатели премии представили 67 научных работ по хирургии, гинекологии, кардиологии, лучевой диагностике, телемедицине, скорой медицинской помощи и другим направлениям.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Леонид Рошаль
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