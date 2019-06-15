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В Москве открыли памятник военным медикам 

ТК «Звезда» + ещё 5 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Он появился в сквере клинического госпиталя имени Мандрыка. Церемония открытия мемориала посетил заместитель министра обороны Тимур Иванов.
В Москве появился памятник военным медикам. Его открыл заместитель министра обороны Тимур Иванов.
Церемония прошла в сквере знаменитого клинического госпиталя имени Мандрыка. Ее приурочили к столетнему юбилею прославленной клиники.
Композиция представляет собой фигуры три военврачей: сестры милосердия времен Гражданской войны с яблоневой ветвью, а также двух полевых медиков — начала Великой Отечественной войны и уже наших дней.
Тимур Иванов подчеркнул, что роль военного врача нельзя недооценивать. И этот памятник, по его словам, дань уважения людям, которые, порой жертвуя своими жизнями, спасали на поле боя раненых товарищей.
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Новости Москвы , Армия , Войска , Тимур Иванов , Москва
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