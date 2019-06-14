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В Москве появилась набережная имени Говорухина 

Москва24 + ещё 1 4 часа назад
Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл
Набережную имени Станислава Говорухина открыли в Москве 14 июня. Имя режиссера получила одна из набережных Яузы. Название "набережная Говорухина" присвоили части Проектируемого проезда № 690 вдоль правого берега реки Яузы (между улицей Вильгельма Пика и проспектом Мира).
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил установить у входа во ВГИК памятник Говорухину. В годовщину смерти режиссера Володин посетил вуз, осмотрел предполагаемое место для мемориальной доски Говорухину на фасаде института.
"Самое главное, чтобы оставалась наша память о нем, человеческая… Потому что памятники — это ориентиры в нашем безбрежном море суждений, взглядов, решений, чтобы мы ориентировались на таких людей, на их поступки, на их наследие", — сказал Володин, передает его слова РИА Новости.
Володин заявил, что Говорухин всегда отстаивал свои взгляды, причем неважно, какая была обстановка и ситуация. Ректор ВГИКа Владимир Малышев показал спикеру Госдумы личное дело Говорухина-студента. В личном деле сохранилось и его вступительное сочинение.
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