Проект ТПУ «Аминьевское шоссе» согласован с москвичами

Изменения, внесенные в проект планировки ТПУ «Аминьевское шоссе» после публичных слушаний, одобрили на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) под руководством Сергея Собянина

Транспортно-пересадочный узел «Аминьевское шоссе» будет располагаться на пересечении Аминьевского шоссе, перспективного южного дублера Кутузовского проспекта, Киевского направления Московской железной дороги и строящейся Большой кольцевой линии. Площадь ТПУ составит 24,1 гектара.

В состав транспортно-пересадочного узла войдут станция метро, новый остановочный пункт Аминьевская Киевского направления МЖД, автостанция (вестибюль, кассы, залы ожидания), разворотные площадки общественного транспорта, места посадки и высадки пассажиров, подземные пешеходные переходы, а также многофункциональный общественно-торговый центр с подземной парковкой. Территорию благоустроят, в частности, разобьют сквер.

Кроме того, планируют построить эстакаду для съезда с перспективного южного дублера Кутузовского проспекта и реконструировать дороги в районе ТПУ. Общая наземная площадь объектов ТПУ составит 24,5 тысячи квадратных метров.

Новый транспортно-пересадочный узел частично снизит нагрузку на Киевский вокзал, Аминьевское шоссе и прилегающие к нему улицы. Улучшится транспортная ситуация для жителей микрорайона Матвеевское. Пассажирам будет проще делать пересадки между тремя видами транспорта.

Всего в городе планируется создать 97 ТПУ, которые обеспечат пересадки на метро, железную дорогу и МЦК. Один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов появится на базе станции метро «Некрасовка». Он будет включать в себя станцию метро, перроны посадки-высадки наземного общественного транспорта, подземные пешеходные переходы, физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым дворцом и бассейном.

А в апреле в поселении Московский заработал ТПУ «Саларьево» — крупнейший транспортно-пересадочный узел ТиНАО. Ожидается, что он будет обслуживать около 115 тысяч пассажиров в сутки.