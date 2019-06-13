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Две пешеходные набережные появятся в районе ЗИЛа 

Москва24 + ещё 5 2 часа назад
Фото: Mos.ru
Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.
Первая набережная протянется вдоль существующей Симоновской набережной и далее до путей Московского центрального кольца. Вторую планируют устроить от затона Новинки до проспекта Андропова. Обе будут предназначены для прогулок.
В этом году началось благоустройство в районе бывшего завода ЗИЛ. Ведется строительство моста через старое русло Москвы-реки с прилагающейся улично-дорожной сетью на юге территории завода имени Лихачева. Также здесь благоустраивают пешеходные переходы, разворотную площадку, конечную станцию и западный выход ТПУ "ЗИЛ".
Ранее сообщалось, что вторые выходы со станции МЦК ЗИЛ — к улице Лисицкого и парку "Тюфелева роща" — построят на юге столицы. Для строительства будет предоставлен земельный участок площадью 0,1 гектара на Автозаводской улице.
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