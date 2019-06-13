Второй вестибюль открыли на станции МЦК «Стрешнево»

Представители пресс-службы столичного метрополитена рассказали, что на станции «Стрешнево» Московского центрального кольца открыли второй вестибюль, оснащенный теплым переходом.

Он соединен с железнодорожной платформой МЖД «Ленинградская» по принципу «сухие ноги». В пресс-службе отмечают, что с открытием нового вестибюля переход с платформы МЦК можно будет сделать максимум за пять минут.

— Интеграция МЦК с радиальными железнодорожными направлениями продолжается. В этом году также планируется завершить работы по переносу платформы Северянин Ярославского направления ближе к Ростокино МЦК, а станцию Лихоборы МЦК соединят надземным переходом с платформой НАТИ, — рассказывает пресс-служба метро.

Подчеркивается, что в настоящее время с МЦК можно совершить переход на 23 станции подземки и девять платформ пригородного железнодорожного транспорта.

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