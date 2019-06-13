Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С. Собянин рассказал о новой программе трудоустройства малоимущих семей с детьми 

Агентство «Москва» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве реализуется новая программа трудоустройства малоимущих семей с детьми. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе круглого стола с участием заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой и министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина. Обсуждение было посвящено дополнительным мерам по повышению доходов семей и проходило в новом специализированном центре занятости населения «Моя карьера».
Перед началом круглого стола Т. Голикова, М. Топилин и С. Собянин осмотрели новый центр «Моя карьера», открывшийся в Москве.
«Мы создали такой центр — «Моя карьера», — который в себе совместил службу занятости, службу социальной защиты, образования, здравоохранения. Все городские службы собраны для чего? В основном для того, чтобы оказать помощь семьям с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации, у которых низкие трудовые доходы, и даже если папа или мама работает, но все равно не хватает доходов, чтобы обеспечить нормально свою семью; для того, чтобы выявить эти семьи, пригласить их к разговору, снять психологические барьеры, снять другие барьеры, например, связанные с устройством ребенка в детский сад, либо с переобучением, получением другой профессии или поиском более оплачиваемой работы. То есть целый комплекс услуг, который зависит от разных городских служб, мы собрали на одной площадке, и впервые в истории мы начинаем активно работать с этими категориями», — сказал С. Собянин.
Он пояснил, что в рамках новой городской программы дополнительных мер по повышению доходов московских семей, которая реализуется на базе центра «Моя карьера», осуществляется помочь семьям с детьми, имеющим низкие доходы. При условии успешного трудоустройства участники программы сохраняют право на получение детских пособий и доплату к пенсии на достаточно длительный срок.
«При трудоустройстве, при получении дополнительных доходов мы не снимаем городские пособия — в течение трех лет выплачиваем, даже если они выходят из этой категории», — сказал мэр.
Он добавил, что программа реализуется в порядке эксперимента, но уже первые месяцы ее работы показали, что она очень востребована.
Агентство «Москва»: последние новости
Комфортная погода с температурой воздуха до плюс 25 ожидается в Москве в предстоящие выходные Пассажиров метро попросили покупать билеты в кассах или пополнять онлайн из-за сбоя в работе автоматов Более 20 бесплатных танцевальных мастер-классов организуют летом в честь юбилея ВДНХ
Комментарии1
Новости Москвы , Татьяна Голикова , Сергей Собянин , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рэпер Гуф намекнул на свадьбу
В ЕС назвали «общую черту» России, Турции и США
Всех под арест? Что угрожает россиянам403
Смертельная ошибка звезды киберспорта10
Установлена личность «воскресшего» Цапка56
Видео
00:28
Всех под арест? Что угрожает россиянам
Общество
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:14
Появилось новое видео корабля КНР с рельсотроном
Армия Оружие
00:26
Россия нанесла удар в Сирии
Армия Африка
00:50
РФ ответит на размещение беспилотников США в Польше
Политика Армия
02:54
Преемник Макарова? Армия получила новый пистолет
Оружие Армия
01:11
Установлена личность «воскресшего» Цапка
Происшествия
05:02
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
Криминал Происшествия
01:12
Адвокат Цапка допустил его «воскрешение»
Происшествия
01:12
В России могут вырасти тарифы на мусор
Общество Экология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение