С. Собянин рассказал о новой программе трудоустройства малоимущих семей с детьми

Москве реализуется новая программа трудоустройства малоимущих семей с детьми. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе круглого стола с участием заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой и министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина. Обсуждение было посвящено дополнительным мерам по повышению доходов семей и проходило в новом специализированном центре занятости населения «Моя карьера».

«Мы создали такой центр — «Моя карьера», — который в себе совместил службу занятости, службу социальной защиты, образования, здравоохранения. Все городские службы собраны для чего? В основном для того, чтобы оказать помощь семьям с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации, у которых низкие трудовые доходы, и даже если папа или мама работает, но все равно не хватает доходов, чтобы обеспечить нормально свою семью; для того, чтобы выявить эти семьи, пригласить их к разговору, снять психологические барьеры, снять другие барьеры, например, связанные с устройством ребенка в детский сад, либо с переобучением, получением другой профессии или поиском более оплачиваемой работы. То есть целый комплекс услуг, который зависит от разных городских служб, мы собрали на одной площадке, и впервые в истории мы начинаем активно работать с этими категориями», — сказал С. Собянин.

Он пояснил, что в рамках новой городской программы дополнительных мер по повышению доходов московских семей, которая реализуется на базе центра «Моя карьера», осуществляется помочь семьям с детьми, имеющим низкие доходы. При условии успешного трудоустройства участники программы сохраняют право на получение детских пособий и доплату к пенсии на достаточно длительный срок.

«При трудоустройстве, при получении дополнительных доходов мы не снимаем городские пособия — в течение трех лет выплачиваем, даже если они выходят из этой категории», — сказал мэр.

Он добавил, что программа реализуется в порядке эксперимента, но уже первые месяцы ее работы показали, что она очень востребована.