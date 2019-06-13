Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый bmx-велодром появится в Ясенево 

Вечерняя Москва + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Работы по строительству нового bmx-велодрома в Ясенево перешли на завершающую стадию, сообщили в столичном Департаменте строительства.
Объект появится по адресу: улица Тарусская, владение №18.
— В настоящее время строители заканчивают работы по благоустройству и посеву газона, монтаж оборудования в административно-бытовом корпусе. Ввод в эксплуатацию планируется летом этого года, — рассказал глава столичного ведомства Андрей Бочкарев.
Он добавил, что учреждение предназначено для БУ «Спортивной школы олимпийского резерва „Нагорная“.
Всего на новом велодроме оборудуют восемь дорожек. Кроме того, здание будет иметь двухэтажный административно-бытовой корпус.
— Велодром этого класса предназначен для тренировочных занятий и проведения соревнований на районном уровне для возрастных групп от 5 до 17 лет в соответствии с требованиями международной любительской ассоциации велоспорта, — уточнил Бочкарев.
Еще один велодром введут в эксплуатацию в районе Печатники, говорится на сайте Информационного центра правительства Москвы.
Вечерняя Москва: последние новости
Ограничения на станциях «Динамо» и «Петровский парк» могут ввести на время концерта KISS Сергей Собянин рассказал о программе трудоустройства малоимущих семей с детьми Памятник Юрию Долгорукову будет отреставрирован до конца года
Комментарии
Новости Москвы , Андрей Бочкарев , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Путин уволил генералов263
Россия предложила Украине помириться298
США пригрозили Индии из-за покупки С-4002
Россиянка умерла на Бали
Российского педофила-миллионера посадили на 12 лет6
Видео
00:28
Всех под арест? Что угрожает россиянам
Общество
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:14
Появилось новое видео корабля КНР с рельсотроном
Армия Оружие
00:26
Россия нанесла удар в Сирии
Армия Африка
01:21
Россия предложила Украине помириться
В мире Политика
00:50
РФ ответит на размещение беспилотников США в Польше
Политика Армия
02:54
Преемник Макарова? Армия получила новый пистолет
Оружие Армия
01:11
Установлена личность «воскресшего» Цапка
Происшествия
05:02
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
Криминал Происшествия
01:12
Адвокат Цапка допустил его «воскрешение»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение