Новый bmx-велодром появится в Ясенево

Работы по строительству нового bmx-велодрома в Ясенево перешли на завершающую стадию, сообщили в столичном Департаменте строительства.

Объект появится по адресу: улица Тарусская, владение №18.

— В настоящее время строители заканчивают работы по благоустройству и посеву газона, монтаж оборудования в административно-бытовом корпусе. Ввод в эксплуатацию планируется летом этого года, — рассказал глава столичного ведомства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что учреждение предназначено для БУ «Спортивной школы олимпийского резерва „Нагорная“.

Всего на новом велодроме оборудуют восемь дорожек. Кроме того, здание будет иметь двухэтажный административно-бытовой корпус.

— Велодром этого класса предназначен для тренировочных занятий и проведения соревнований на районном уровне для возрастных групп от 5 до 17 лет в соответствии с требованиями международной любительской ассоциации велоспорта, — уточнил Бочкарев.