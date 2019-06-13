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Скейт‐парк постоят на востоке Москвы к осени 2019 года 

360tv.ru + ещё 4 4 часа назад
Фото: РИА Новости
К осени текущего года на востоке Москвы появится крупный скейт-парк, площадь которого превысит полторы тысячи «квадратов». Об этом сообщила «Вечерняя Москва».
По данным издания, скейт-парк построят в Детском Черкизовском парке. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, дизайн и конфигурация строящегося объекта разработана вместе с профессиональным сообществом скейтбордистов. Он будет расположен в отдалении от прочих общественных пространств, дабы спортсмены не мешали другим отдыхающим, и наоборот.
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Новости Москвы , Москва
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