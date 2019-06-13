В Москве отыскали продукторий

Жители столицы заметили на улицах города продуктовый магазин с необычной вывеской. Соответствующий снимок был размещен на портале Pikabu.

По информации автора записи, фото было сделано в районе станции метро «Авиамоторная». «Центурион, где мой пивандрий?» — говорится в посте.

Пользователи оценили снимок в комментариях.

«Какое-то радиоактивное название», — заметил один.

«Кафетерий, значит, никого не смущал никогда, а продукторий вдруг вызвал такой ажиотаж», — обратил внимание другой. «Где-то неподалеку должен быть дормиторий», — предположил третий.

3 июня в столице обратили внимание на деревянные кресла, на которых может разместиться только один человек. На размещенных в сети кадрах были видны пять стоящих в ряд лавочек, которые по размерам отличаются от стандартных.