Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве отыскали продукторий 

Мослента 2 часа назад
Фото: @Vadim3814 / Pikabu
Жители столицы заметили на улицах города продуктовый магазин с необычной вывеской. Соответствующий снимок был размещен на портале Pikabu.
По информации автора записи, фото было сделано в районе станции метро «Авиамоторная». «Центурион, где мой пивандрий?» — говорится в посте.
Пользователи оценили снимок в комментариях.
«Какое-то радиоактивное название», — заметил один.
«Кафетерий, значит, никого не смущал никогда, а продукторий вдруг вызвал такой ажиотаж», — обратил внимание другой. «Где-то неподалеку должен быть дормиторий», — предположил третий.
3 июня в столице обратили внимание на деревянные кресла, на которых может разместиться только один человек. На размещенных в сети кадрах были видны пять стоящих в ряд лавочек, которые по размерам отличаются от стандартных.
Мослента: последние новости
Москвичам дали советы по выбору клубники Москвичей предупредили о грядущем ночном холоде Москвичам объяснили вред натирания бронзовых носов собак
Новости Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия нанесла удар в Сирии13
Путин уволил генералов из-за дела Голунова43
Адвокат Цапка допустил его «воскрешение»87
РФ ответит на размещение беспилотников США в Польше133
Украинская армия подошла к Донецку210
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:26
Россия нанесла удар в Сирии
Армия Африка
00:50
РФ ответит на размещение беспилотников США в Польше
Политика Армия
05:02
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
Криминал Происшествия
01:12
Адвокат Цапка допустил его «воскрешение»
Происшествия
01:12
В России могут вырасти тарифы на мусор
Общество Экология
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
10:53
Россиянам затруднят покупку алкоголя
Общество
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
02:51
Дуда назвал преимущество поляков над русскими
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение