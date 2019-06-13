Метро предупредило о кратковременных сбоях в работе автоматов по продаже билетов

В Московском метрополитене сообщили, что в работе автоматов по продаже билетов наблюдаются сбои.

В связи с чем, по словам представителей подземке, лучше обращаться в кассы для покупки проездных билетов.

Данная информация была предоставлена странице перевозчика.

— Делаем все для скорейшего восстановления нормальной работы АПБ. Приносим извинения за временные неудобства, — говорится в новости на странице пресс-службы метро.

Кроме того, рекомендовано пополнять билеты онлайн при помощи мобильного приложения.

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