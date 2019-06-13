ВДНХ откроет танцевальный сезон зажигательной самбой

Летом в честь юбилея ВДНХ организуют более 20 бесплатных танцевальных мастер-классов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы. Горожан и гостей столицы пригласили потанцевать на свежем воздухе на открытой веранде павильона "Дом культуры".

Опытные танцоры научат всех желающих зажигательным движениям румбы и самбы, а также аргентинского танго и ча-ча-ча. Любителям бальных танцев предложат отточить изящные танцевальные па вальса и фокстрота.

Как уточнили в пресс-службе ВДНХ, павильон "Дом культуры", построенный в 1954 году, не раз становился площадкой для концертов, спектаклей и детских праздников. Здание открыли после комплексной реставрации в 2017 году. Теперь в павильоне работает детская школа ландшафтного дизайна «Сады и дети», а для взрослых проводят занятия по йоге.

"Мы рады пригласить горожан в юбилейный год выставки на бесплатные двухчасовые занятия по танцам, которые будут проходить каждые выходные до конца лета", — подчеркнули представители ВДНХ.

Танцевальный сезон стартует на ВДНХ в ближайшую субботу, 15 июня. С 18:00 до 18:30 с праздничной программой перед гостями выступят профессиональные танцоры. В их числе будут чемпионы России 2019 года Илья Гавриков и Елизавета Семашко, а также многократные лауреаты чемпионатов РФ, Испании и Австрии Герман Афонов и Анастасия Качурина.

Кроме того, с 18:30 до 20:00 вице-чемпион Европы по бальным танцам Виталий Сурма проведет свой первый мастер-класс по бразильской самбе. Тем же вечером, с 20:00 до 21:00, на веранде состоится танцевальная вечеринка.

Второй танцевальный мастер-класс пройдет на ВДНХ в воскресенье, 16 июня. В дальнейшем занятия будут проходить регулярно по выходным с 19:00 до 21:00.

Предварительная регистрация на мастер-классы не нужна. Одновременно в них смогут участвовать более 100 человек.

Ранее сообщалось, что в центре "Слово" на ВДНХ проведут уроки поэзии и лекции по истории письменности. Занятия продлятся чуть более трех месяцев — с 6 июня по 8 сентября. В программу также вошли экскурсии, мастер-классы, встречи с учеными и тренинги для подготовки к написанию Тотального диктанта.