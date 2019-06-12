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Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Теплая сухая погода большую часть дня и дожди с грозами ближе к вечеру ожидаются в Москве в среду, воздух в столице днем прогреется до 28 градусов, рассказала РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Большую часть дня у нас удержится сухая погода, при переменной облачности воздух прогреется до 26-28 градусов, но вот уже ближе к вечеру возрастет вероятность дождей, местами могут прогреметь грозы, и температура станет снижаться", — сказала Волосюк.
По ее словам, в столичном регионе разброс температуры будет достаточно большим, так в западных районах Подмосковья ожидается плюс 22-27, а на юге и юго-востоке области — плюс 25-30.
Также специалист отметила, что большого количества осадков не ожидается.
"В Москве мы много дождей не ждем, вряд ли это будет больше 1-2 миллиметров осадков, а вот по области это может быть от 0 и до 10 миллиметров. Так как дожди пойдут с запада, они в первую очередь достанутся западным районам Подмосковья", — отметила Волосюк.
Метеоролог также добавила, что в первую половину дня ветер будет юго-западный, не сильный, его скорость составит 2-7 метров в секунду, а в течение дня ветер поменяет направление, будет северо-восточный и усилится до 5-10 метров в секунду, а в порывах и до 13 метров в секунду.
Кроме того, синоптик отметила, что атмосферное давление остается стабильно выше нормы и составит 750 миллиметра ртутного столба.
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Новости Москвы , Погода , Елена Волосюк , РИА Новости , Москва
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