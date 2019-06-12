Российский флаг из проездных билетов установили в московском метро

Российский триколор из бумажных проездных билетов "Единый" установили в московском метро в честь празднования Дня России . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.

"Флаг высотой 2 м пассажиры метрополитена смогут увидеть в аванзале станции "Курская". Триколор состоит из 750 тыс. использованных проездных "Единый" белого, синего и красного цвета", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в этот день на стойках "Живое общение" пассажирам метро в честь праздника будут дарить флажки — уменьшенные копии триколора и значки с государственной символикой. На станции "Курская" также выступят с концертом участники одного из коллективов проекта "Музыка в метро". На других станциях солисты и коллективы исполнят патриотические композиции.

В Москве в среду пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России. На 40 площадках, включая Тверской, Гоголевский, Рождественский и Чистопрудный бульвары, в течение всего дня будут выступать участники крупнейшего исторического фестиваля "Времена и эпохи" более чем из 20 стран.

В парке "Коломенское" запланирован музыкальный фестиваль "Россия" и рыцарский турнир святого Георгия. Концерты и флешмобы состояться в парках "Измайловский", Парке Горького, Парке Победы на Поклонной горе. На Красной площади с 19:30 до 21:20 пройдет праздничный концерт.