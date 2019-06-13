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В Москве из-за концерта Kiss перекроют улицы 

Российская Газета + ещё 5 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Концерт рок-группы Kiss временно изменит схему движения автотранспорта в столице. Легендарные музыканты выступят вечером 13 июня на стадионе "Динамо".
Как сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения, с 17.00 до 19.00 и с 21.30 до 23.00 для автомобилистов закроют участки Театральной аллеи и Милицейского переулка.
Частично ограничат движение и на Ленинградском проспекте — с 17.00 до 23.00 перекроют крайнюю правую полосу от съезда на Московскую аллею до пересечения с Театральной аллеей. Поэтому водителям, собирающимся вечером на север города, ЦОДД советует планировать свой маршрут заранее.
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