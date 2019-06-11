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Москву ко Дню России украсили 650 праздничных плакатов 

Москва меняется + ещё 1 3 часа назад
Фото: Cергей Авдуевский / Москва меняется
Москву ко Дню России украсили 650 праздничных плакатов. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«Ко Дню России Москву украсили 650 праздничных плакатов, выполненных в едином фирменном стиле. Плакаты размещены на городских билбордах, остановочных павильонах, киосках и афишных стендах. На домах-книжках ул. Новый Арбат с 21:37 11 и 12 июня будет включена архитектурно-художественная подсветка с поздравительным видеороликом», — говорится в сообщении.
Уточняется, что декоративными флагами украшены Крымский, Новоарбатский, Большой Устьинский, Большой Каменный, Бородинский мосты, ко Дню России празднично оформлен фасад здания Государственной думы на ул. Охотный Ряд.
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Новости Москвы , Госдума , Москва
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