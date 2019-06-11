Москвичей пригласили послушать пение лягушек в парке «Кузьминки-Люблино»

Специалисты природной территории «Кузьминки-Люблино» разработали новую экскурсию «Опера. Жизнь лягушки в прудах Кузьминского парка», которая проводится в сезон пения лягушек в июне. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«Услышать поющих лягушек можно будет до середины лета, но сейчас кваканье самое азартное, так как в их жизни наступил брачный период, во время которого нужно обзавестись подружками и отпугнуть конкурентов. Участниками этих концертов являются самцы лягушки, которые своим громким кваканьем привлекают подруг на свою территорию и показывают соперникам, что место уже занято. На природной территории «Кузьминки-Люблино» главные «кванцертные» площадки — это Верхний и Нижний Кузьминские и Щучий пруды», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в этих прудах обитает лягушка озерная, она окрашена сверху в зеленый, оливковый или темно-коричневый цвет с черными или темно-зелеными пятнами и активна почти круглые сутки.