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Москвичей пригласили послушать пение лягушек в парке «Кузьминки-Люблино» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Специалисты природной территории «Кузьминки-Люблино» разработали новую экскурсию «Опера. Жизнь лягушки в прудах Кузьминского парка», которая проводится в сезон пения лягушек в июне. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
«Услышать поющих лягушек можно будет до середины лета, но сейчас кваканье самое азартное, так как в их жизни наступил брачный период, во время которого нужно обзавестись подружками и отпугнуть конкурентов. Участниками этих концертов являются самцы лягушки, которые своим громким кваканьем привлекают подруг на свою территорию и показывают соперникам, что место уже занято. На природной территории «Кузьминки-Люблино» главные «кванцертные» площадки — это Верхний и Нижний Кузьминские и Щучий пруды», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в этих прудах обитает лягушка озерная, она окрашена сверху в зеленый, оливковый или темно-коричневый цвет с черными или темно-зелеными пятнами и активна почти круглые сутки.
«Для озерной лягушки характерно классическое кваканье. Интересно, что видовое латинское название в переводе на русский язык значит «хохотушка». Чтобы все желающие могли больше узнать об этих хохотушках, специалисты природной территории разработали в этом году новую экскурсию «Опера. Жизнь лягушки в прудах Кузьминского парка». Подробнее узнать об экскурсии и записаться на нее можно по телефону: 8-495-377-35-93», — добавили в пресс-службе.
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