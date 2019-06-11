Памятник Евгению Примакову установят в сквере напротив МИД

Возведением памятника займется авторский коллектив под руководством скульптора, народного художника России Георгия Франгуляна . Работы будут финансироваться за счет благотворительного фонда.

Монумент планируют открыть 29 октября 2019 года.

Примаков работал министром иностранных дел РФ с 1996-го по 1998 год. Затем был назначен на должность премьер-министра. До этого пять лет возглавлял Службу внешней разведки.

Он скончался 26 июня 2015 года. На доме в Скатертном переулке в центре Москвы, где он жил, в ноябре 2017 года открыли мемориальную доску.