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В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности на среду 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Синоптики продлили "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на среду, 12 июня, из-за высокой пожароопасности, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении.
Днем в среду в Москве и области ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура воздуха в столичном регионе будет варьироваться от плюс 27 до плюс 29 градусов, по области — от плюс 24 до плюс 29.
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