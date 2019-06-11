В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности на среду

Синоптики продлили "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве Подмосковье на среду, 12 июня, из-за высокой пожароопасности, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении.

Днем в среду в Москве и области ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура воздуха в столичном регионе будет варьироваться от плюс 27 до плюс 29 градусов, по области — от плюс 24 до плюс 29.