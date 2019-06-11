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Водителей Москвы попросили соблюдать правила парковки 12 июня 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представители Администратора московского парковочного пространства обратились к водителям. В новости организации говорится, что в среду в Москве пройдут праздничные мероприятия.
— 12 июня парковка на всех улицах, включенных в зону городского парковочного пространства, будет бесплатной. При этом платные плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в прежнем режиме по действующим тарифам,
— говорится на сайте организации.
Кроме того, водителей попросили быть внимательными за рулем и при парковке, а также оставлять машину только в разрешенных для этого местах.
12 июня москвичи и гости столицы отметят День России. Этот день празднуют с 1992 года.
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