Водителей Москвы попросили соблюдать правила парковки 12 июня

Представители Администратора московского парковочного пространства обратились к водителям. В новости организации говорится, что в среду в Москве пройдут праздничные мероприятия.

— 12 июня парковка на всех улицах, включенных в зону городского парковочного пространства, будет бесплатной. При этом платные плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в прежнем режиме по действующим тарифам,

Кроме того, водителей попросили быть внимательными за рулем и при парковке, а также оставлять машину только в разрешенных для этого местах.

12 июня москвичи и гости столицы отметят День России. Этот день празднуют с 1992 года.