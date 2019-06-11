Платформу новой станции метро облицуют гранитом

Начались работы по отделке гранитом платформ станции "Юго-Восточная" Некрасовской линии метро.

— Станция спроектирована по "береговому" типу — с двумя боковыми посадочными платформами, — приводит слова руководителя столичного Департамента строительства Андрея Бочкарева Агентство городских новостей «Москва».

Участок Некрасовской линии от станции "Косино" до станции "Нижегородская" прокладывают десятиметровым тоннелепроходческим щитом. Таким образом, поезда обоих направлений будут двигаться по одному тоннелю.

Движение по первому участку Некрасовской линии началось 3 июня 2019 года. Второй участок — от станции "Косино" до станции "Авиамоторная" находится в завершающей стадии строительства. На базе новой ветки метро появится семь транспортно-пересадочных узлов: "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского", "Лермонтовский проспект" ("Косино"), "Юго-Восточная", "Рязанская" и "Авиамоторная".