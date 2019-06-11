В Москве пройдут бесплатные концерты неоклассической музыки

Москве состоится бесплатный концерт современной классической музыки, организованный агентством «Неоклассика. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию „Ленты.ру“.

Всего запланировано три бесплатных мероприятия. Первое выступление пройдет в воскресенье, 16 июня в 19:00 на третьем этаже ТЦ „Авиапарк“, в пространстве напротив аквариума со стороны универмага TREND ISLAND.

Впервые в России на сцену выйдет тайваньский музыкальный коллектив Cicadа. Участники ансамбля исполнят современные классические произведения на скрипке, виолончели, фортепиано и акустической гитаре. Также 16 июня гостей ждет выступление российского композитора Игоря Хабарова, играющего на рояле.

Отмечается, что вход свободный, но количество мест ограничено.