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В Москве пройдут бесплатные концерты неоклассической музыки 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Public domain
В Москве состоится бесплатный концерт современной классической музыки, организованный агентством «Неоклассика. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию „Ленты.ру“.
Всего запланировано три бесплатных мероприятия. Первое выступление пройдет в воскресенье, 16 июня в 19:00 на третьем этаже ТЦ „Авиапарк“, в пространстве напротив аквариума со стороны универмага TREND ISLAND.
Впервые в России на сцену выйдет тайваньский музыкальный коллектив Cicadа. Участники ансамбля исполнят современные классические произведения на скрипке, виолончели, фортепиано и акустической гитаре. Также 16 июня гостей ждет выступление российского композитора Игоря Хабарова, играющего на рояле.
Отмечается, что вход свободный, но количество мест ограничено.
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