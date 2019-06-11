Интервалы между поездами на МЦК сократят

Инфраструктуру МЦК готовят к переходу на четырехминутный интервал движения "Ласточек" в часы пик, в остальное время интервал составит восемь минут, сообщает пресс-служба РЖД

"Для перехода на новый интервал движения ОАО "РЖД" развивает железнодорожную инфраструктуру МЦК. Также холдинг пополнит парк "Ласточек" кольца девятью новыми электропоездами, увеличив его до 51 состава. Для сокращения интервала движения, запланированного в 2019 году, количество рейсов "Ласточек" будет увеличено до 484 в будние дни, что на 130 больше, чем сейчас", — говорится в сообщении.

Как отмечается, на данный момент в депо Подмосковная ведут работы по строительству нового производственного помещения для оттайки и экипировки подвижного состава, возводится дополнительный цех техобслуживания на шесть ремонтных позиций.

Кроме того, на станции "Андроновка" строится всесезонная мойка и дополнительный парк отстоя и экипировки "Ласточек". На станции Белокаменной модернизируют приемоотправочные пути для дополнительной стоянки составов и строят административно-бытовое здание.

Ранее сообщалось, что почти 40 курсирующих по МЦК "Ласточек" до конца текущего года оборудуют дополнительными ультразвуковыми датчиками. Они позволят скорректировать остановку поезда на платформе с точностью до 50 сантиметров.