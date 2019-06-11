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В Москве 50 музеев будут работать бесплатно 

РИА Новости + ещё 3 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Начавшаяся в понедельник Московская музейная неделя охватит более 80 культурных площадок, а 16 июня бесплатно можно будет посетить наибольшее число музеев — 50, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"С 10 июня в столице проходит третья Московская музейная неделя. До 16 июня вход в некоторые городские музеи, выставочные залы и галереи, будет свободным. В акции, которая проводится ежемесячно с апреля 2019 года, принимают участие более 80 культурных площадок столицы. Каждую из них можно посетить бесплатно в определенный день", — говорится в сообщении.
В четверг бесплатно можно посетить Государственный музей Владимира Высоцкого, Московский государственный музей С. А. Есенина, усадьбу Кусково, Дарвиновский музей или выставочные залы парка "Зарядье".
В пятницу откроют свои двери Музей русского лубка и наивного искусства, Государственный музей В. В. Маяковского, музеи-заповедники "Коломенское", "Измайлово" и "Люблино". В субботу всех желающих приглашает Государственный выставочный зал истории войны в Афганистане.
Воскресенье станет самым насыщенным днем Московской музейной недели. Бесплатно будут работать 50 музеев. Среди них Музей космонавтики, Биологический музей имени К. А. Тимирязева, Государственный музей А. С. Пушкина, Дом Н. В. Гоголя, Дом-музей Марины Цветаевой, Музей М. А. Булгакова, Музей Москвы и усадьба Деда Мороза.
В две предыдущие Московские музейные недели самыми популярными среди посетителей были Московский музей современного искусства, Мультимедийный комплекс актуальных искусств и музей-заповедник "Царицыно".
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