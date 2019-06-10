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Жители столицы стали есть больше мороженого 

Москва меняется 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Продажи мороженого в Москве выросли в четыре раза из-за жары — с 200 до 800 тонн в день. Об этом сообщил агентству «Москва» генеральный директор «Союза мороженщиков России» Геннадий Яшин.
«Мы наблюдали это в прошлую неделю, и на этой неделе наверняка будет также, из-за жаркой погоды», — рассказал Яшин.
По его словам, хотя традиционно самой большой популярностью у жителей столицы пользуется пломбир, в жару большинство москвичей отдает предпочтение «фруктовому льду».
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