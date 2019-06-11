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Проект реставрации разработают для Монетного двора 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Для комплекса зданий Монетного двора, расположенного на Никольской улице, подготовят проект реставрации.
Задание на составление нужной документации правообладателю выдано департаментом культурного наследия столицы.
На официальном портале мэра Москвы уточняется, Монетный двор является объектом культурного наследия федерального значения. Он находится на территории целого квартала Никольской улицы от Воскресенских ворот до Заиконоспасского монастыря.
так, самое старинное здание объекта возвели в 1697 году.
— Монетный двор — одна из интереснейших достопримечательностей столицы. Вплоть до XIX века здесь чеканили золотые, серебряные и медные монеты, — заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
По его словам, специалистам надо будет тщательно изучить памятник и учесть все его особенности.
Уточняется, что специалисты проведут историко-архивные и библиографические исследования.
До XIX века там занимались чеканкой золотых, серебряных и медных монет.
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Новости Москвы , Алексей Емельянов , Москва
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