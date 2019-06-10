Сезон торговли клубникой стартовал в столице 

В Москве организовано 84 точки по продаже клубники, а в будущем их планируют увеличить до 150, сообщает портал Мэра и Правительства Москвы. Купить лакомство можно по цене от 170 до 350 рублей.
«В столице открылись первые 80 площадок по продаже клубники и земляники. Всего их будет 150. На городских ярмарках можно купить ягоды более 20 разных сортов. Средняя стоимость килограмма ягод составляет от 170 до 350 рублей в зависимости от сорта», — уточняется в материале.
Торговать ягодами в столицу приехали производители Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского края и Кабардино-Балкарской Республики, фермеры из Чувашской Республики, Краснодарского края, республик Крым и Дагестан, а также сельхозпроизводители Подмосковья. Чтобы выбрать свежую и полезную ягоду, Роспотребнадзор советует брать только сухие и упругие ягоды, однородного насыщенного цвета, без признаков гниения или вмятин. Листики также не должны выглядеть увядшими.