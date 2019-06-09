МЧС передаёт дождь и грозу в ближайшее время в Москве

Синоптики прогнозируют дождь, грозу и ветер до 15 м/с, которые начнутся в столичном регионе в ближайшие часы.

Данное сообщение появилось на официальном сайте ГУ МЧС РФ.

В ближайшие 1-2 часа с сохранением до вечера воскресенья местами по Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 15 м/с, — рассказали в ведомстве.

Ранее News.ru писал, что метеорологи предрекли столичному региону похолодание. Погода в Москве и по области будет по-прежнему оставаться тёплой, но временами уже не такой жаркой, как в предыдущие дни.