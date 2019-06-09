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МЧС передаёт дождь и грозу в ближайшее время в Москве 

News.ru + ещё 2 52 минуты назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Синоптики прогнозируют дождь, грозу и ветер до 15 м/с, которые начнутся в столичном регионе в ближайшие часы.
Данное сообщение появилось на официальном сайте ГУ МЧС РФ.
В ближайшие 1-2 часа с сохранением до вечера воскресенья местами по Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 15 м/с, — рассказали в ведомстве.
Ранее News.ru писал, что метеорологи предрекли столичному региону похолодание. Погода в Москве и по области будет по-прежнему оставаться тёплой, но временами уже не такой жаркой, как в предыдущие дни.
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Новости Москвы , Погода , МЧС , Москва
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