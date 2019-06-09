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Москвичей предупредили об опасности погодной гипоксии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Погода в столичном регионе в дневные часы будет характеризоваться духотой и перегревом. Об этом сообщают "Метеоновости".
Как отмечается, атмосферное давление в регионе будет повышенным, геомагнитный фон неустойчивым, содержание кислорода будет пониженным (погодная гипоксия).
"Это наиболее биотропные сочетания внешних факторов, поэтому метеозависимым людям придется не легко", — говорится в сообщении.
Уточняется, что плохо себя почувствовать могут люди с болезнями эндокринной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хронической кислородной недостаточностью и перенесшие сосудистые катастрофы.
Ранее в центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной.
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Новости Москвы , Погода
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