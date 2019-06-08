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ЦОДД сообщил о скором снижении числа машин на столичных дорогах 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы прогнозирует уменьшение количества автомобилей на столичных дорогах с 15 июня. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.
Центр приводит данные статистики, которую ведет интеллектуально-транспортная система. Согласно этим данным, с 15 июня число автомобилей на московских дорогах уменьшается на два процента. Несмотря на такую небольшую цифру, на дорогах становится заметно свободнее.
По идее, если все пойдёт как задумано, с 15 июня в Москве начнутся автоканикулы «Для тех, кто остался». По многолетней статистике, которую скрупулёзно ведёт ИТС, именно с 15 июня количество машин уменьшается — всего на 2%, но каких — город становится свободнее прямо на глазах!
Ранее ЦОДД призвал москвичей сообщать о повреждениях светофоров из-за прогнозируемой на вечер субботы, 8 июня, непогоды.
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Новости Москвы , Москва
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