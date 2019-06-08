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ЦОДД напомнил водителям о «транспортной карме» 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: АГН "Москва"
Центр организации дорожного движения попросил автолюбителей не парковаться в ближайшее время около деревьев и рекламных щитов, а также держать дистанцию на трассах из-за возможной грозы. Кроме того, ведомство просит сообщать о повреждённых дождём знаков и светофоров, так как это «зачтётся в транспортную карму».
Летний зной не оставит в покое жителей и гостей Москвы ещё как минимум пять дней. 8 и 9 июня осадков не ожидается, воздух может прогреться до 31–33 градусов по Цельсию.
Ранее Гидрометцентр России объявил о том, что «жёлтый» уровень погодной опасности в столице и Подмосковье сохранится 8 июня. По словам синоптиков, установившаяся в регионе жара потенциально опасна и повышает риск возникновения пожаров, писал News.ru.
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