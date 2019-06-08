ЦОДД напомнил водителям о «транспортной карме»

Центр организации дорожного движения попросил автолюбителей не парковаться в ближайшее время около деревьев и рекламных щитов, а также держать дистанцию на трассах из-за возможной грозы. Кроме того, ведомство просит сообщать о повреждённых дождём знаков и светофоров, так как это «зачтётся в транспортную карму».

Позагорали и хватит — МЧС предупреждает о грозе. Будьте осторожны на дороге, держите дистанцию и свои машины подальше от деревьев и рекламных щитов. https://t.co/uDFYTx5PKE— ЦОДД (@gucodd) June 8, 2019

Летний зной не оставит в покое жителей и гостей Москвы ещё как минимум пять дней. 8 и 9 июня осадков не ожидается, воздух может прогреться до 31–33 градусов по Цельсию.

Ранее Гидрометцентр России объявил о том, что «жёлтый» уровень погодной опасности в столице и Подмосковье сохранится 8 июня. По словам синоптиков, установившаяся в регионе жара потенциально опасна и повышает риск возникновения пожаров, писал News.ru.