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В Москве из-за жары во дворы жилых домов начали заходить лоси 

Ридус + ещё 8 2 часа назад
Фото: Соцсети
От аномальной жары, установившейся в Москве и области, страдают не только люди, но и животные. В столице во дворы жилых домов в поисках вод и питья начали заходить лоси.
Как пояснил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, в такую жару кормовая база у лосей в привычной среде обитания уменьшается, и животные в поисках воды и корма выходят в городскую среду.
«В последние годы несчастных случаев с участием лосей не происходило. Но есть озабоченность жителей, которые звонят на горячую линию и говорят, что у них во дворе лось и надо что-то с этим делать. Поверьте, самим лосям в жилой застройке тоже очень страшно и некомфортно. Тем более, что без помощи человека они зачастую не могут найти дорогу обратно», — сказал Кульбачевский в беседе с агентством городских новостей «Москва».
Чаще всего лоси выходят к людям из парка «Лосиный остров», на территории которого им сейчас не хватает кормовой базы. Одной из мер, которая позволит предотвратить появление лосей в людных местах, является подкормка животных в их естественной среде обитания.
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Новости Москвы , Экология , Антон Кульбачевский , АГН "Москва" , Москва
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