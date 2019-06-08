Пассажирам начали раздавать воду на 10 станциях МЦК из-за жары

На официальном Twitter-аккаунте Московского метрополитена сообщается, что в связи с сильной жарой пассажирам Московского центрального кольца (МЦК) начали раздавать воду.

Столбик термометра перевалил за 30. Внимательно следим за температурой в #мосметро. Начали раздавать воду на станциях #МЦК Автозаводская, Стрешнево, Лихоборы, Окружная, Владыкино, Бульвар Рокоссовского, Панфиловская, Локомотив, Андроновка и Зорге!— Мосметро (@MoscowMetro) June 8, 2019 В сообщении уточняется, что температура воздуха превысила 30 градусов.

Пассажиры могут получить воду на станциях «Автозаводская», «Стрешнево», «Лихоборы», «Окружная», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского», «Панфиловская», «Локомотив», «Андроновка» и «Зорге».

Напоминаем, что в связи с жарой в Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности.