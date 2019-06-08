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Пассажирам начали раздавать воду на 10 станциях МЦК из-за жары 

Вечерняя Москва + ещё 5 2 часа назад
Фото: Mos.ru
На официальном Twitter-аккаунте Московского метрополитена сообщается, что в связи с сильной жарой пассажирам Московского центрального кольца (МЦК) начали раздавать воду.
В сообщении уточняется, что температура воздуха превысила 30 градусов.
Пассажиры могут получить воду на станциях «Автозаводская», «Стрешнево», «Лихоборы», «Окружная», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского», «Панфиловская», «Локомотив», «Андроновка» и «Зорге».
Напоминаем, что в связи с жарой в Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности.
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