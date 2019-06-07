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Два дома в Москве расселят досрочно по программе реновации 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Жителей двух пятиэтажек на юге Москвы могут досрочно получить новые квартиры в рамках программы реновации, несмотря на то, что переселить их должны были не раньше третьей волны. Это стало возможно благодаря строительству Большой кольцевой линии метро.
По данным пресс-службы градостроительного комплекса столицы, что досрочное переселение пройдёт впервые. Новые квартиры горожане получат в домах, где уже живут участники программы реновации.
Всем жителям будут оказаны консультации по юридическим вопросам и обеспечена помощь в организации переезда. Он будет проходит по решению самих жителей и исключительно добровольно. При желании они смогут дождаться появления нового жилья в своём районе, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что треть жителей домов, которые в настоящее время участвуют в московской программе реновации, планировали улучшить свои жилищные условия, но после старта программы в 2017 году 5% из них передумали покупать жильё и стали ждать переселения. Таким образом, москвичи не приобрели около 16 тыс. квартир.
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Новости Москвы , ИТАР-ТАСС , Москва
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