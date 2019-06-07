Новые павильоны «Здоровая Москва» открылись в столичных парках

российской столице увеличилось количество павильонов «Здоровая Москва». Новые пункты появились сразу в нескольких районах города. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

По данным издания, новые павильоны открылись в сквере по Олонецкому проезду, а также в «Сокольниках», Лианозовском, Гончаровском, Измайловском, Коломенском и Таганском парках. Отмечается, что благодаря этим пунктам у москвичей появилась возможность пройти обследование, которое включает в себя анализы крови, ЭКГ, измерение артериального давления и т. д.