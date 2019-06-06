«Неделя Грузии» пройдёт в российской столице

Дегустации, танцы и мастер-классы ждут посетителей «Центрального рынка на Маросейке» с 9 по 16 июня.

Организаторы обещают научить всех желающих готовить хинкали. Гостям расскажут о тесте, технике, начинке. Там же можно будет попробовать это традиционное грузинское блюдо.

Посетители гастрономического отдела предложат такие лакомства, как чурчхела, «вах-бургер» с грузинским хлебом «шотис пури», домашние соусы и аджика, хачапури по-аджарски и грузинское вино. Кроме того, пройдут лекции о туризме и виноделии в республике с дегустацией напитков. Запланирована музыкальная программа с выступлениями грузинских танцоров и живая музыка.

Всю неделю при заказе любого вида шашлыка гостей ждёт бонус на выбор: скидка 20% на все меню в течение дня или бокал грузинского домашнего вина в подарок. Добавим, что все лекции и мастер-классы бесплатные, однако на некоторые требуется регистрация.