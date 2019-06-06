В Москве планируют открыть десять новых канатных дорог

Порядка 10 канатных дорог может появиться в Москве , сейчас власти города прорабатывают варианты их размещения, сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

"В настоящий момент прорабатываются варианты размещения 10 канатных дорог в других районах Москвы, где их создание может помочь решению транспортных задач города", — цитирует пресс-служба слова заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

По его словам, общая протяженность канаток достигнет 40 километров, и они смогут обслуживать до 66 тысяч человек в день. Отмечается, что совокупный объем инвестиций составит 18 миллиардов рублей.

Предполагается, что одна из канатных дорог свяжет Капотню и метро Алма-Атинская, другая же свяжет ВДНХ и Сокольники.

"Липецкую улицу, станцию метро "Орехово" и ТЦ "Вегас" свяжет канатная дорога длиной 5,6 километра. Канатная дорога предназначена для сокращения времени в пути для жителей Восточного Бирюлева, а также создаст дополнительную связь с ТЦ Вегас и поселком Совхоз имени Ленина", — уточнили в пресс-службе комплекса.

Кроме того, отправным пунктом еще одной канатной дороги может стать парк развлечений "Остров мечты", на данном этапе прорабатывается несколько вариантов. Согласно первому, канатка протяженностью 1,3 километра соединит "Остров мечты" со станцией метро "Кожуховская". Во втором случае она свяжет парк развлечений с Бобровым островом и станцией метро "Нагатинский затон".

"Для обеспечения дополнительной транспортной связи районов Ясенево и Чертаново Южное можно построить канатную дорогу между Битцевским парком и станцией метро "Улица Академика Янгеля". Наконец, для сокращения времени в пути от метро Киевская до объектов притяжения (гостиница Украина, Трехгорная мануфактура, центр международной торговли, Экспоцентр) также может быть построена канатная дорога", — добавили в пресс-службе.

Первая канатная дорога была запущена в Москве осенью прошлого года. Она связывает стадион "Лужники" со смотровой площадкой на Воробьевых горах. Ее протяженность составила 720 метров, в сутки она принимает до 4,5 тысячи посетителей.