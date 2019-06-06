Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Расписание ряда электричек Ярославского направления МЖД изменится 7–9 июня 

Москва24 + ещё 4 1 час назад
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.
"С 7 по 9 июня на участке Мытищи — Лосиноостровская Ярославского направления МЖД продолжатся работы по развитию железнодорожной инфраструктуры, проводимые в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на время работ из расписания будут выведены поезда, курсирующие между Москвой и станциями Мытищи, Щелково, Болшево, Монино, Фрязино, Фрязево, Пушкино, Красноармейск, Сергиев Посад и Александров.
У нескольких электричек изменится время отправления и прибытия, корректировки коснутся станций Москва-3, Яуза, Северянин, Перловская, Тайнинская, Строитель, Челюскинская, Тарасовская, Клязьма, Мамонтовская.
С 18:30 7 июня до 15:30 8 июня курсирующие в Москву электропоезда не будут останавливаться на станциях Маленковская и Лось, а с 20:30 8 июня и 00:30 9 июня их будут проезжать следовавшие поезда из Москвы.
8 июня с 18:40 до 23:25 пассажиры смогут воспользоваться компенсационными автобусами, которые будут следовать от станции Северянин до платформы Лосиноостровская. Автобусы будут курсировать каждые 15 минут. Для проезда необходимо показать разовые билеты или абонементы АО "Центральная ППК", которые действуют на данном маршруте.
Москва24: последние новости
В Москве может появиться Саратовский вокзал Московское метро к 2027 году может вырасти вдвое Московский зоопарк не планирует заводить "обнимателя панд"
Комментарии
Новости Москвы , РЖД , Мытищи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: украинцы требуют у России миллиарды91
Не отвечать на обстрел: Кучма объяснился за Донбасс171
В «предательстве» Зеленского нашли российский след4
Врачи приняли решение по Алибасову23
Путин призвал держать на контроле «огненного змея»6
Видео
03:33
«Я и не пошел бы с вами»: Путин ответил журналистке из США
Политика
00:43
В Москве может появиться Саратовский вокзал
Новости Москвы
03:52
Алибасов составил новое завещание
Шоу-бизнес
00:42
В Москве поймали бегавшего за людьми мужчину с ножом
Происшествия Криминал
03:37
Федосееву-Шукшину не пускают к Алибасову
Шоу-бизнес
00:24
В метро заметили балалаечников
Новости Москвы
05:10
Раскрыты подробности переговоров по Донбассу
В мире Конфликты
04:55
Конец блокаде? Для Донбасса придумали план
Украина Статьи
01:04
Пока вы спали: Путин встретился с мягкой силой Китая
Политика
00:30
Робкий десантник испугался прыгать с парашютом
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение