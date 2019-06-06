Собянин назвал главное в своей работе

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что самое важное для него в работе — поддержка горожан. Об этом он заявил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019), пишет Telegram-канал Daily Strom в четверг, 6 июня.

В то же время, подчеркнул градоначальник, он не может себе представить, что люди выйдут на митинг и будут кричать «Да здравствует Собянин!»

22 мая сообщалось, что столичный мэр встретился с москвичами и ответил на их вопросы о благоустройстве города. В частности, обсуждая тему пешеходных переходов, градоначальник отметил, что в этом году планируется благоустроить всю улично-дорожную сеть.