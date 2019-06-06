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Собянин назвал главное в своей работе 

Мослента 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что самое важное для него в работе — поддержка горожан. Об этом он заявил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019), пишет Telegram-канал Daily Strom в четверг, 6 июня.
В то же время, подчеркнул градоначальник, он не может себе представить, что люди выйдут на митинг и будут кричать «Да здравствует Собянин!»
22 мая сообщалось, что столичный мэр встретился с москвичами и ответил на их вопросы о благоустройстве города. В частности, обсуждая тему пешеходных переходов, градоначальник отметил, что в этом году планируется благоустроить всю улично-дорожную сеть.
Собянин является третьим мэром Москвы. В октябре 2010 года он по представлению Дмитрия Медведева, занимавшего на тот момент пост российского президента, был наделен соответствующими полномочиями Мосгордумой, а спустя три года, в 2013-м, победил на досрочных выборах, набрав в первом туре 51,37 процента голосов избирателей. 9 сентября 2018 года Собянин был переизбран на третий срок.
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Новости Москвы , Дмитрий Медведев , Сергей Собянин , Мосгордума , Москва
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