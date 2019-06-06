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Первые два МЦД планируют запустить в конце 2019 — начале 2020 года 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первые два Московских центральных диаметра планируют запустить в конце 2019 — начале 2020 года, сообщает «Российская газета».
Как заявил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов на Петербургском международном экономическом форуме, создание новых диаметральных маршрутов на основе существующих железнодорожных линий может стать не менее востребованным, чем Московское центральное кольцо.
«По примеру МЦК для повышения транспортной доступности районов Москвы и городов области, а также разгрузки существующих линий метро было решено реализовать проект МЦД. Если раньше поезда доезжали до вокзала и высаживали там людей, то теперь радиальные железнодорожные направления станут сквозными линиями наземного метро», — рассказал он.
Как отметил Латыпов, на МЦД будет действовать транспортная карта «Тройка». Проезд также можно оплатить с помощью банковской карты или смартфона.
Ранее Newinform сообщало, что в Санкт-Петербурге рассказали о планах увеличения числа станций метро.
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Новости Москвы , Роман Латыпов , "Российская газета"
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