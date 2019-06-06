В метро заметили балалаечников

В московском метро заметили балалаечников

На одной из станций московского метро прошел концерт. Видео с двумя музыкантами, играющими на балалайках, появилось на развлекательном портале Pikabu.

Большой интерес у подписчиков вызвала балалайка-контрабас. «А в чем прикол большой балалайки? Она громче играет? Или просто сигнализирует, что обладатель любит психоанализ?» — поинтересовался один из них. Ему объяснили, что инструмент ведет басовую партию.

Выступление состоялось в рамках проекта «Музыка в метро», который стартовал в 2016 году. Чтобы принять в нем участие, музыканты проходят конкурсный отбор.