В метро заметили балалаечников

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В московском метро заметили балалаечников 

Мослента 1 час назад
На одной из станций московского метро прошел концерт. Видео с двумя музыкантами, играющими на балалайках, появилось на развлекательном портале Pikabu.
Большой интерес у подписчиков вызвала балалайка-контрабас. «А в чем прикол большой балалайки? Она громче играет? Или просто сигнализирует, что обладатель любит психоанализ?» — поинтересовался один из них. Ему объяснили, что инструмент ведет басовую партию.
Выступление состоялось в рамках проекта «Музыка в метро», который стартовал в 2016 году. Чтобы принять в нем участие, музыканты проходят конкурсный отбор.
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